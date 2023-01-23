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Начаты оценочные работы на глубокозалегающих пластах блока АЧГ

Начаты оценочные работы на глубокозалегающих пластах блока АЧГ В структуре “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ), расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря, начаты операции по бурению новой оценочной скважины с целью сбора информации о глубокозалегающих газовых пластах под действующим нефтяным месторождением.
Энергетика
23 января 2023 г. 17:45
Начаты оценочные работы на глубокозалегающих пластах блока АЧГ

В структуре “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ), расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря, начаты операции по бурению новой оценочной скважины с целью сбора информации о глубокозалегающих газовых пластах под действующим нефтяным месторождением.

Как сообщили Report в компании BP-Azerbaijan, операторе блока месторождений, эта скважина, получившая название “a22z”, будет пробурена с платформы “Чыраг” и через боковой ствол из существующей инжекторной скважины "A22" войдет в глубокозалегающие газовые пласты на южном фланге структуры АЧГ.

Планируется, что общая глубина скважины составит до 4,5 тыс. метров, а на ее бурение уйдет около трех месяцев

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый контракт на разработку блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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