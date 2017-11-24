Начался обратный отсчет до запуска завода STAR

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Начался обратный отсчет до запуска нефтеперерабатывающего заводе STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящегося в регионе Алиага Измира (Турция).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое издание Ekonomist, по словам гендиректора STAR Refinery A.Ş Месута Ильтера, завод будет введен в эксплуатацию 1 октября следующего года.

На заводе, фундамент которого был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, завершено 96,4% работ (на конец октября - Rep.). Завод обеспечит сокращение текущего дефицита Турции на 1,5 млрд долларов. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля с ультранизким содержанием серы, 1,6 млн тонн авиатоплива, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 160 тыс. тонн серы и иная продукция", - отметил Ильтер.