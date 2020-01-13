​Начало бурения на структуре "Бабек" запланировано на этот год

Бурение первой скважины на структуре "Бабек" начнется в этом году.

Об этом Report заявил вице-президент по вопросам геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бахрам Гусейнов.

По его словам, ведется подготовка к бурению: "Буровые работы будет выполнять самоподъемная установка "Сатти", доставленная в Азербайджан из Казахстана. В настоящее время она выполняет бурение для BP ("Мелководный Абшерон" – ред.). Здесь планируется пробурить 3 скважины. По этой причине точная дата бурения на структуре "Бабек" неизвестна. Но оно начнется в этом году".

Б.Гусейнов отметил, что также ведется подготовка к бурению новых скважин на месторождении "Умид". Скважина будет пробурена на платформе №1. Помимо этого, на месторождении планируется построить вторую платформу, на которой также пробурят скважины.

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км южнее Баку, на расстоянии 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Производство на месторождении началось в 2012 году.

"Бабек" смежная с месторождением "Умид" структура. В 2013 году здесь завершены сейсмоработы 3D. Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и "Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil&Gas Ltd и Umid, Babek Exploration&Production были подписаны 12 января 2017 года.

Напомним, что, согласно подписанному между SOCAR и "КазМунайГаз" меморандуму, самоподъемная плавучая буровая установка Satti передана в управление CDC компании SOCAR. Установка доставлена в Баку 20 июня.