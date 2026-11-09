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    Лавров: В Абу-Даби РФ и Украина коснутся согласования принципов для решения конфликта

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 16:46
    Лавров: В Абу-Даби РФ и Украина коснутся согласования принципов для решения конфликта

    На переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) делегации России, США и Украины займутся согласованием принципов, которые могут быть одобрены в финальном соглашении по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    По его словам, на трехсторонних переговорах будут обсуждаться вопросы безопасности российской и украинской сторон, а также региона в целом.

    "То, что нынешние переговорщики по поручению президента (США Дональда) Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров именно вопросы коллективной безопасности, конечно, это можно только приветствовать. Понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию конфликта", - сказал он.

    Трехсторонняя встреча запланирована в Абу-Даби 10-11 ноября.

    Сергей Лавров Российско-украинский конфликт Абу-Даби (ОАЭ)
    Lavrov: Rusiya və Ukrayna Əbu-Dabidə münaqişənin həlli prinsiplərinin razılaşdırılmasını müzakirə edəcək
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