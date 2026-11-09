İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Lavrov: Rusiya və Ukrayna Əbu-Dabidə münaqişənin həlli prinsiplərinin razılaşdırılmasını müzakirə edəcək

    Region
    • 09 noyabr, 2026
    • 17:15
    Lavrov: Rusiya və Ukrayna Əbu-Dabidə münaqişənin həlli prinsiplərinin razılaşdırılmasını müzakirə edəcək

    Əbu-Dabidə (BƏƏ) keçiriləcək danışıqlarda Rusiya, ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə yekun sazişdə təsdiqlənə biləcək prinsiplərin razılaşdırılması ilə məşğul olacaqlar.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, üçtərəfli danışıqlarda Rusiya və Ukrayna tərəflərinin, eləcə də bütövlükdə regionun təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq.

    "Hazırkı danışıqçıların prezident (ABŞ, Donald) Trampın tapşırığı ilə danışıqların gündəliyində ön plana məhz kollektiv təhlükəsizlik məsələlərini çıxarmağı təklif etməsi, əlbəttə ki, yalnız alqışa layiqdir. Ortaq mövqe bundan ibarətdir ki, danışıqlar münaqişənin tam həlli üzrə danışıqların sonunda təsdiqlənəcək prinsiplərin razılaşdırılmasına həsr olunub", - o bildirib.

    Üçtərəfli görüşün noyabrın 10-11-də Əbu-Dabidə keçirilməsi planlaşdırılıb.

    Sergey Lavrov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Лавров: В Абу-Даби РФ и Украина коснутся согласования принципов для решения конфликта
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:07
    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üçün irəliləyişə nail olmaq istəyir
    Digər ölkələr
    19:03
    Foto
    Video
    Əsrlərin Qaraqayası: azərbaycanlılar qovulub, kəndin adı dəyişdirilib
    Daxili siyasət
    18:52
    Seneqal sahillərində miqrant qayığının aşması nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb
    Digər ölkələr
    18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    18:13
    Fransanı yenidən ümumxalq etirazları bürüyəcək
    Digər ölkələr
    18:07
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    17:56
    Eka Tkeşelaşvili: Ekoloji problemlər təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün dünya üçün aktualdır
    Ekologiya
    17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Sənaye
    17:49
    Video
    İzmirdəki zavodda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb - Yenilənib-4
    Region
    Bütün Xəbər Lenti