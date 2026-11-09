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    COP31: Проблемы Каспия - в числе приоритетов повестки Азербайджана

    Экология
    • 09 ноября, 2026
    • 16:52
    COP31: Проблемы Каспия - в числе приоритетов повестки Азербайджана

    Проблемы Каспийского моря входят в число ключевых тем повестки Азербайджана на COP31.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, отвечая на вопросы журналистов в национальном павильоне на COP31.

    Он отметил, что обмеление Каспия является одной из наиболее острых экологических вызовов.

    "Мы будем поднимать этот вопрос как на нашей площадке, так и в рамках других сессий. Постараемся привлечь внимание международных организаций и финансовых институтов к этой проблеме", - заявил Бабаев.

    Мухтар Бабаев Каспийское море COP31
    COP31-in əsas mövzuları arasında Xəzər dənizinin problemləri də yer alır
    COP31: Caspian Sea issues among Azerbaijan's key priorities
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