COP31: Проблемы Каспия - в числе приоритетов повестки Азербайджана

Проблемы Каспийского моря входят в число ключевых тем повестки Азербайджана на COP31.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, отвечая на вопросы журналистов в национальном павильоне на COP31.

Он отметил, что обмеление Каспия является одной из наиболее острых экологических вызовов.

"Мы будем поднимать этот вопрос как на нашей площадке, так и в рамках других сессий. Постараемся привлечь внимание международных организаций и финансовых институтов к этой проблеме", - заявил Бабаев.