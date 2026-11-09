COP31: Проблемы Каспия - в числе приоритетов повестки Азербайджана
Экология
- 09 ноября, 2026
- 16:52
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Проблемы Каспийского моря входят в число ключевых тем повестки Азербайджана на COP31.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, отвечая на вопросы журналистов в национальном павильоне на COP31.
Он отметил, что обмеление Каспия является одной из наиболее острых экологических вызовов.
"Мы будем поднимать этот вопрос как на нашей площадке, так и в рамках других сессий. Постараемся привлечь внимание международных организаций и финансовых институтов к этой проблеме", - заявил Бабаев.
COP31-in əsas mövzuları arasında Xəzər dənizinin problemləri də yer alır
COP31: Caspian Sea issues among Azerbaijan's key priorities
Последние новости
19:04
Фото
Видео
Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"Внутренняя политика
18:54
Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридораДругие страны
18:44
Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39Другие страны
18:35
Вэнс встретится с Резаи на следующей неделеДругие страны
18:29
Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и УкраинойДругие страны
18:11
Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мираЭкология
18:00
В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийствеВ регионе
17:55
Видео
Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4В регионе
17:52
Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноябряДругие страны