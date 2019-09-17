Начало активной фазы строительства газопровода для доставки азербайджанского газа в Болгарию ожидается в октябре - ЭКСКЛЮЗИВ

Активная фаза строительства интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria-IGB), предусматривающего доставку азербайджанского газа в Болгарию, начнется после урегулирования вопросов, связанных с подписанием газотранспортных соглашений и принятием документов, требующиеся европейскими регуляторами.

Об этом сказал Report исполнительный директор SOCAR Balkans Мурад Гейдаров.

По его словам, весь процесс урегулирования процедурных вопросов завершится до начала октября и предположительно уже в начале следующего месяца на интерконнекторе Греция-Болгария начнется активное строительство.

«В практическом плане активные строительные работы пока не начались. Есть несколько процедурных вопросов, которые компания должна урегулировать, такие как подписание газотранспортных соглашений, принятие других документов, которые требуют европейские регуляторы. Только после этого начнётся активная фаза строительства. Мы ожидаем, что эти даты попадут на начало октября», - сказал М. Гейдаров.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шах Дениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения “Шах Дениз-2”. Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Ожидается, что строительство IGB будет завершено во второй половине 2020 года. Общая инвестиционная стоимость интерконнектора составляет 220 млн евро.

Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.