На заводе по производству полиэтилена высокой плотности проведут последние испытания

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с председателем и главным акционером группы MaireTecnimont (Италия) Фабрицио Ди Амато.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, основное внимание на встрече было уделено проектам модернизации нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева и SOCAR Polymer.

Maire Tecnimont выступает основным подрядчиком строительства новых установок в процессе модернизации НПЗ SOCAR.

Работы в этом направлении в рамках модернизации завершены на 63%. Отмечено, что значительная часть сотрудников азербайджанского офиса MaireTecnimont являются местными экспертами.

Недавно созданная компания SOCAR Daunstrim обеспечивает контроль за реализацией и оптимизацией проекта. К проекту привлечены специалисты, принимавшие участие в проекте НПЗ STAR в Турции, и в настоящее время они работают с подрядчиками по модернизации Бакинского НПЗ.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев подчеркнул, что модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева должна проводиться в рамках установленных затрат, эффективно используя государственные средства. Своевременное завершение проекта - одно из ключевых условий.

На встрече также обсуждался ход последних плановых испытаний на некоторых установках завода по производству полиэтилена высокой плотности в рамках завершенного проекта SOCAR Polymer. Отмечено, что испытания будут проводить в течение ближайшей недели эксперты SOCAR и MaireTecnimont.