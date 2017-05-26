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    На перспективной структуре "Гошадаш" рекомендовано бурение двух поисково-разведочных скважин

    На Гошадаш завершена сейсморазведка 3D

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ На перспективной структуре "Гошадаш" азербайджанского сектора Каспия завершена сейсморазведка 3D.

    Как передает Report, об этом говорилось на совещании в НГДУ "Абшероннефть" под руководством гендиректора ПО "Азнефть" Дашгына Искендерова. 

    На структуре рекомендовано бурение двух поисково-разведочных скважин.

    Первоначально совместно с малазийской Petronas будет пробурена поисковая скважина для оценки нефтеносности структуры.

    Отметим, что 16 сентября прошлого года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и малазийская Petronas (E&P) Overseas Ventures SDN. BHD (Petronas) подписали меморандум о взаимопонимании по разведке, разработке и добыче углеводородов на блоке месторождений, в которые входит перспективная структура "Гошадаш", в азербайджанском секторе Каспийского моря.

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