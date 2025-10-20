На освобожденных территориях установлены солнечные панели мощностью более 5 тыс. кВт

На освобожденных территориях Азербайджана в более чем 1 500 жилых домах, общественных и социальных объектах установлены солнечные панели общей мощностью свыше 5 000 кВт.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своей статье, приуроченной ко Дню энергетика.

По его словам, в этих регионах также введены в эксплуатацию более 200 солнечных коллекторов, более 3 000 энергоэффективных световых опор, 20 станций электрозарядки и "умные" остановки.

"При строительстве зданий строго соблюдается принцип энергоэффективности. Все меры направлены на то, чтобы превратить освобожденные территории в образец энергоустойчивости", - отметил министр.

Шахбазов отметил также, что активное развитие возобновляемых источников энергии продолжается в Нахчыване, где реализуется концепция "зона зеленой энергии", нацеленная на повышение энергонезависимости, развитие экспорта и сокращение углеродных выбросов.