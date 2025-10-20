Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    На освобожденных территориях установлены солнечные панели мощностью более 5 тыс. кВт

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 11:12
    На освобожденных территориях установлены солнечные панели мощностью более 5 тыс. кВт

    На освобожденных территориях Азербайджана в более чем 1 500 жилых домах, общественных и социальных объектах установлены солнечные панели общей мощностью свыше 5 000 кВт.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своей статье, приуроченной ко Дню энергетика.

    По его словам, в этих регионах также введены в эксплуатацию более 200 солнечных коллекторов, более 3 000 энергоэффективных световых опор, 20 станций электрозарядки и "умные" остановки.

    "При строительстве зданий строго соблюдается принцип энергоэффективности. Все меры направлены на то, чтобы превратить освобожденные территории в образец энергоустойчивости", - отметил министр.

    Шахбазов отметил также, что активное развитие возобновляемых источников энергии продолжается в Нахчыване, где реализуется концепция "зона зеленой энергии", нацеленная на повышение энергонезависимости, развитие экспорта и сокращение углеродных выбросов.

    солнечные панели освобожденные территории Пярвиз Шахбазов
    Azad edilmiş ərazilərdə ümumi gücü 5 000 kVt-dan çox olan günəş panelləri quraşdırılıb
    Solar panels with capacity of over 5,000 kW installed in Azerbaijan's liberated territories

    Последние новости

    11:45

    В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный современным моделям религиозного образования

    Внутренняя политика
    11:45

    Граждане Азербайджана за 9 месяцев этого года сдали более 3500 ед. оружия

    Происшествия
    11:40

    Мэр Гюмри и еще семь человек обвиняются в получении взяток - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:36

    В Ханкенди, Агдере и Ходжалы обосновались более 1 тыс. семей бывших вынужденных переселенцев

    Карабах
    11:35

    Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман

    В регионе
    11:34

    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Энергетика
    11:28

    Болельщикам "Карабаха" выделено 600 билетов на матч ЛЧ в Испании

    Футбол
    11:20

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1587 га

    Внутренняя политика
    11:12

    На освобожденных территориях установлены солнечные панели мощностью более 5 тыс. кВт

    Энергетика
    Лента новостей