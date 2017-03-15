На НПЗ STAR завершено 85% работ

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшний день выполнено 85% строительных работ на нефтеперерабатывающем заводе STAR, строящемся на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир.

Как сообщает Report, об этом пишет на своей странице в социальной сети SOCAR Turkey, дочерняя компания SOCAR в Турции.

По информации, на данный момент к строительству завода привлечено более 15 тыс. человек.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 4,7 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 320 тыс. тонн LPG, 1,6 млн тонн нафты, 690 тыс. тонн нефтяного кокса, 159 тыс. тонн серы и иная продукция. Завод в основном будет перерабатывать нефть сортов Ural, Azeri Light и Kirkuk.