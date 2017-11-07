На НПЗ STAR будет завершено 97,5% работ к концу этого года

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), строящегося в регионе Алиага Измира (Турция), будет завершено на 97,5% к концу этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал гендиректор Star Rafineri A.Ş Месут Илтер.

По словам Илтера, в октябре на заводе завершено 96,4% работ.

"Завод будет введен в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Производственные мощности НПЗ составят 10 млн тонн продукции в год. Ввод завода в эксплуатацию позволит сократить турецкий импорт жидкого топлива и нефтехимической продукции. Потребление топлива в Турции в среднем растет на 4% в год, в том числе дизельного топлива - на 7%. Завод будет ежегодно производить 5 млн тонн дизтоплива, 1,6 млн тонн авиационного топлива, 1,6 млн тонн лигроина, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 300 тыс. тонн СПГ, 160 тыс. тонн серы и пр. Дизельное, авиационное топливо и СПГ будут поставляться на местный рынок. Таким образом вклад завода в сокращение дефицита текущего счета Турции составит 1,6 млрд долларов", - сказал гендиректор.

По его словам, после ввода НПЗ в эксплуатацию на нем будет работать 1 тыс. человек.

По словам гендиректора, на полуострове Алиага есть и другие проекты SOCAR - нефтехимический завод Petkim, контейнерный порт Petlim и терминал для хранения жидкого топлива. Поэтому для указанного района полуострова Алиага планируется получить статус частной промышленной зоны, сказал Илтер.