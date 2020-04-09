На море сменяются дежурства нефтяников

Сменяются дежурства нефтяников, обслуживающих морские объекты ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщил Report гендиректор "Азнефти" Шахмар Гусейнов, началась смена работников, которые дежурили на морских объектах более 15 дней.

"Работники, размещенные в специально отведенных карантинных зонах, после прохождения врачебных осмотров группами отправляются в море. На сегодняшний день сменились дежурства около 700 работников, обслуживающих морские объекты. Процесс продолжается поэтапно".

По его словам, сформированный противоэпидемический штаб круглосуточно рассматривает поступившие обращения и принимает оперативные решения. Текущая ситуация находится под постоянным контролем, добавил он.