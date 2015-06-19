​На мировом рынке стоимость сырой нефти повысилась в пределах 1%

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,89% или 0, 53 доллара и составила 60,45 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдалась положительная динамика. Цена этой марки нефти на мировом рынке повысилась на 0,61% или 0,39 долларов и составила 64, 26 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти

за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.