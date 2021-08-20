На месторождении ”Умид" сдана в эксплуатацию новая скважина

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) успешно завершила бурение новой эксплуатационной скважины на месторождении "Умид".

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) успешно завершила бурение новой эксплуатационной скважины на месторождении "Умид".

Как передает Report, об этом сообщает SOCAR.

Скважина U1-18 с платформы “Умид-1” пробурена до глубины 6 120 метров, полностью вскрыт Vll горизонт продуктивного пласта.

Сообщается, что с целью повышения эффективности разработки морского газоконденсатного блока ”Умид-Бабек", конструкция этой и ранее пробуренных с платформы скважин оптимизирована. В результате был достигнут поэтапный рост потенциала скважин по добыче газа с 0,75 млн до 3 млн кубометров в сутки, а по добыче конденсата - с 120 до 500 тонн в сутки.

Для соблюдения безопасности эксплуатации и обеспечения целостности скважин был применен ряд инновационных технологий.

Также операционная компания "Умид-Бабек" (UBOC), являющаяся оператором по разведке и разработке этого морского блока, применила новую форму контрактов на бурение скважин, перейдя с бурения ”под ключ“ на суточную ставку по количеству буровых дней.

"Проект разработки газоконденсатного месторождения "Умид" имеет большое значения для топливно-энергетического баланса Азербайджана. Проект успешно продолжается», - заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Сейчас с платформы «Умид-1» добывается 3,1 млн кубометров газа и 500 тонн конденсата в сутки. С вводом в эксплуатацию новой скважины максимальный производственный потенциал платформы достиг 6,7 млн ​​тонн кубометров газа и 950 тонн конденсата в сутки.

«Как ожидается, такой объем производственного потенциала будет самым высоким среди платформ, эксплуатируемых SOCAR на Каспии», - отмечает компания.

По данным SOCAR, потенциал платформы можно будет использовать в полном объеме после ввода в эксплуатацию подводной линии в 56 км с платформы «Умид-1» до терминала «Дашгил-2», что запланировано на первую половину 2022 года.

Добываемый с платформы газ будет передаваться с терминала «Дашгил-2» в газовую сеть Азербайджана.