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На месторождении ”Умид" сдана в эксплуатацию новая скважина

На месторождении ”Умид" сдана в эксплуатацию новая скважина Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) успешно завершила бурение новой эксплуатационной скважины на месторождении "Умид".
Энергетика
20 августа 2021 г. 18:00
На месторождении ”Умид сдана в эксплуатацию новая скважина

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) успешно завершила бурение новой эксплуатационной скважины на месторождении "Умид".

Как передает Report, об этом сообщает SOCAR.

Скважина U1-18 с платформы “Умид-1” пробурена до глубины 6 120 метров, полностью вскрыт Vll горизонт продуктивного пласта.

Сообщается, что с целью повышения эффективности разработки морского газоконденсатного блока ”Умид-Бабек", конструкция этой и ранее пробуренных с платформы скважин оптимизирована. В результате был достигнут поэтапный рост потенциала скважин по добыче газа с 0,75 млн до 3 млн кубометров в сутки, а по добыче конденсата - с 120 до 500 тонн в сутки.

Для соблюдения безопасности эксплуатации и обеспечения целостности скважин был применен ряд инновационных технологий.

Также операционная компания "Умид-Бабек" (UBOC), являющаяся оператором по разведке и разработке этого морского блока, применила новую форму контрактов на бурение скважин, перейдя с бурения ”под ключ“ на суточную ставку по количеству буровых дней.

"Проект разработки газоконденсатного месторождения "Умид" имеет большое значения для топливно-энергетического баланса Азербайджана. Проект успешно продолжается», - заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Сейчас с платформы «Умид-1» добывается 3,1 млн кубометров газа и 500 тонн конденсата в сутки. С вводом в эксплуатацию новой скважины максимальный производственный потенциал платформы достиг 6,7 млн ​​тонн кубометров газа и 950 тонн конденсата в сутки.

«Как ожидается, такой объем производственного потенциала будет самым высоким среди платформ, эксплуатируемых SOCAR на Каспии», - отмечает компания.

По данным SOCAR, потенциал платформы можно будет использовать в полном объеме после ввода в эксплуатацию подводной линии в 56 км с платформы «Умид-1» до терминала «Дашгил-2», что запланировано на первую половину 2022 года.

Добываемый с платформы газ будет передаваться с терминала «Дашгил-2» в газовую сеть Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR launches well No. 18 in Umid field 
Версия на азербайджанском языке Фото“Ümid” yatağında rekord göstəricilərlə 18 saylı quyu istismara verilib

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