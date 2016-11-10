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    На месторождении "Сангачал-Дуванны-Хара-Зиря" сдана в эксплуатацию еще одна скважина

    Ее суточный дебит с интервала составит 9 тонн нефти

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По заказу ПО “Азнефть” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) после капитального ремонта сдана в эксплуатацию скважина №677 с приэстакадной площадки №676 месторождения "Сангачал-дениз-Дуванны-дениз-Хара-Зиря".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, скважина эксплуатируется газлифтным способом, ее суточный дебит с интервала 4 434-4 382 м составит 9 тонн нефти.

    Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ им. Н.Нариманова ПО "Азнефть". 

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