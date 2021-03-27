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На долю Азербайджана приходится 85% импортируемого Грузией нефтяного битума

На долю Азербайджана приходится 85% импортируемого Грузией нефтяного битума В январе-феврале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 4,4 тыс. тонн нефтяного битума.
Энергетика
27 марта 2021 г. 10:45
На долю Азербайджана приходится 85% импортируемого Грузией нефтяного битума

В январе-феврале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 4,4 тыс. тонн нефтяного битума.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в Ассоциации импортеров нефтепродуктов Грузии.

За отчетный период Азербайджан обеспечил 84,6% потребности соседней страны в нефтепродукте.

Общий объем поставок нефтяного битума в Грузию за последние два месяца составил 5,2 тыс. тонн, что на 2,5 тыс. тонн или на 32,5% меньше в годовом сравнении.

В Ассоциации отметили, что основной причиной снижения потребления битума стала пандемия COVID-19 и введенные ограничения. Тенденция снижения импорта нефтяного битума наблюдалась и в 2020 году.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın neft bitumu idxalının 85 %-i Azərbaycanın payına düşüb
Версия на английском языке Azerbaijan meets 85% of Georgia’s need for oil bitumen 

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