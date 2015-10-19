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    ​На Бакинской электростанции в прошлом месяце было выработано 45 млн. кВт/ч электроэнергии

    За 9 месяцев нынешнего года выработано свыше 383,9 млн. кВт/ч электроэнергии

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На Бакинской электростанции в сентябре этого года было выработано около 45 млн. кВт/ч электроэнергии. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

    По информации, за 9 месяцев нынешнего года эта цифра составила свыше 383,9 млн. кВт/ч электроэнергии.

    В том числе за отчетный период завершен капитальный ремонт одного агрегата и продолжается аналогичная работа на двух агрегатах.

    Напомним, что Бакинская электростанция общей мощностью 105 МВт состоит из 12 агрегатов.

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