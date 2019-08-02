“SOCAR Petroleum” о преимуществах подарочных карт

В феврале текущего года ЗАО “SOCAR Petroleum” приступило к продаже подарочных карт.

Как передает Report со ссылкой на компанию, покупатели встретили этот новый продукт с интересом.

Учитывая это, “SOCAR Petroleum” предоставляет покупателям, которые хотят в полной мере воспользоваться подарочными картами, информацию о преимуществах этих карт.

Подарочные карты “SOCAR Petroleum” произведены по технологии «MIFARE» (бесконтактная смарт-карта, позволяющая производить продажу без POS-терминалов). Предварительно оплачиваемые подарочные карты на предъявителя дают возможность предоставлять топливо в качества подарка. Для удобства покупателей подарочные карты предлагаются по номиналу в 100, 200, 300, 500 и 1000 манат.

На автозаправочных станциях SOCAR владелец карты может приобрести желаемый вид топлива в желаемом объеме (в соответствии с номиналом карты). Одна из ключевых особенностей подарочной карты заключается в том, что, пополнив баланс карты посредством платежных терминалов E-manat, можно продолжить ее использование. В то же время, клиент может отслеживать объемы и суммы использованного топлива в онлайн режиме посредством интернета через «Личный кабинет».

Отметим, что для приобретения подарочных карт клиенты могут обратиться на автозаправочные станции SOCAR или в офис ЗАО “SOCAR Petroleum”.