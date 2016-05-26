​На 6-й платформе месторождения "Булла-Дениз" начато бурение первой геологоразведочной скважины

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Состоялось заседание рабочей группы в связи с работами по бурению геологоразведочной скважины №78 на 6-й стационарной платформе месторождения "Булла-Дениз" в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), генеральный директор ПО "Азнефть" Дашгын Искендеров отметил, что геологоразведочная скважина №78 имеет большое значение для изучения месторождения "Булла-Дениз". Специалисты ООО SOCAR-AQŞ, выполняющей бурильные работы на платформе, рассказали о геолого-технических параметрах скважины №78 с проектной глубиной 5 900 метров, которая будет пробурена до продуктивного пласта Кирмакинской свиты.

Отмечено также, что бурильная установка на 6-й платформе отвечает самым современным стандартам.