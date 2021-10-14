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МВФ призывает не использовать всестороннее субсидирование при росте цен на энергоресурсы

МВФ призывает не использовать всестороннее субсидирование при росте цен на энергоресурсы Правительствам стран мира не рекомендуется использовать всестороннее субсидирование, затрагивающее все категории населения, а также крупные фирмы, при решении проблемы, связанной с повышением цен на энергоносители.
Энергетика
14 октября 2021 г. 22:11
МВФ призывает не использовать всестороннее субсидирование при росте цен на энергоресурсы

Правительствам стран мира не рекомендуется использовать всестороннее субсидирование, затрагивающее все категории населения, а также крупные фирмы, при решении проблемы, связанной с повышением цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка (ВБ).

"Стремительный рост спроса на энергоносители привел к росту цен на них. Мы рекомендуем проявлять осмотрительность и не использовать всесторонние программы субсидирования. Мы предпочитаем, чтобы внимание уделялось тем, кто пострадал больше всего - бедным домохозяйствам", - отметила директор-распорядитель фонда.

По ее словам, "как только была введена субсидия, ее очень трудно отменить".

"И мы знаем, что от этих субсидий выигрывают не только бедные и уязвимые слои населения, но и богатые, а также предприятия, которые могут сами платить за свои счета. Заглядывая в будущее, очень важно, чтобы инвестиции - государственные и частные - в расширение масштабов освоения возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности были быстро введены в действие", - подчеркнула Георгиева, добавив, что переход к зеленой экономике может привести к снижению цен на энергоносители.

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