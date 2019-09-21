​МВФ обнародовал прогнозы среднегодовых цен на нефть до 2025 года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение среднегодовых цен на нефть в последующие четыре года и незначительный рост к 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на материалы МВФ по итогам консультаций по статье IV с правительством Азербайджана, которые завершились Исполнительным советом МВФ 6 сентября.

По прогнозам Валютного фонда, к концу этого года среднегодовая цена на нефть составит 63,5 доллара за баррель.

Ожидается, что к 2020 году среднегодовая цена на нефть снизится на 3,6 доллара или 5,7% до 59,9 долларов за баррель.

Согласно прогнозу Фонда, в 2021 году среднегодовая цена на нефть составит 58,0 доллара за баррель, что на 1,9 доллара или 3,2% меньше прогнозируемой цены на предыдущий год. МВФ ожидает, что в 2022 и 2023 годах среднегодовая цена на нефть составит 57,2 доллара, что на 0,8 долларов или 1,38% ниже прогнозируемой цены на 2021 год.

В материалах отмечается, что в 2024 году среднегодовая цена нефти незначительно возрастет и составит 57,6 долларов за баррель, что на 0,4 доллара или на 0,7% выше прогнозируемого показателя на 2023 год.

Отметим, что в государственном и сводном бюджете Азербайджана на 2020 год цена на нефть заложена на уровне 55 долларов, что на 5 долларов ниже прогнозного показателя в бюджете- 2019 год (60 долларов за баррель).