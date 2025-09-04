Мухтар Бабаев: Азербайджан и Турция превращают результаты COP29 во вклад в энергопереход

Сотрудничество Азербайджана и Турции в области климата и энергетики, вместе с результатами проведенного в Баку в 2024 году Глобального климатического форума ООН (COP29), вносит вклад в ускорение энергетического перехода для обеих стран и всего мира.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире.

По его словам, Азербайджан расширяет партнерство в области климата и энергетики, учитывая риски, создаваемые климатическими изменениями, и возможности, открываемые энергетическим переходом.

Бабаев добавил, что в настоящее время Азербайджан и Турция реализуют значимые проекты в области возобновляемой энергетики:

"По мере ускорения реализации этих проектов обеими странами наше сотрудничество становится особенно важным. В частности, меморандум о взаимопонимании по новой линии электропередачи, подписанный между Азербайджаном, Турцией, Болгарией и Грузией, имеет историческое значение с точки зрения энергетической безопасности Европы и благосостояния нашего региона".

Он отметил, что нынешний форум имеет особое значение для поиска новых возможностей сотрудничества на основе существующих соглашений и расширения перспектив для обеих стран.

По словам Бабаева, решения и обязательства, принятые на COP29, помогут обеим странам и мировому сообществу в осуществлении амбициозных энергетических инициатив.