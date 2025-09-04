İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Muxtar Babayev: "Azərbaycan və Türkiyə COP29-un nəticələrini enerji keçidinə töhfəyə çevirir"

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 15:35
    Muxtar Babayev: Azərbaycan və Türkiyə COP29-un nəticələrini enerji keçidinə töhfəyə çevirir

    Bu gün Azərbaycan və Türkiyənin iqlim və enerji sahəsində əməkdaşlığı, 2024-cü ildə Bakıda keçirilmiş BMT-nin Qlobal İqlim Forumunun (COP29) nəticələri ilə birlikdə, hər iki ölkəyə və bütün dünyaya enerji keçidinin sürətləndirilməsinə töhfə verir.

    "Report"un Türkiyə bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan iqlim dəyişikliyinin yaratdığı riskləri və enerji keçidinin açdığı imkanları nəzərə alaraq, iqlim və enerji sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirir:

    "Türkiyə son illərdə iqlim siyasəti sahəsində mühüm addımlar atıb. Qəbul olunmuş iqlim qanunu ölkənin uzunmüddətli karbon neytrallığı hədəfinə fundamental əsas yaradıb. Bu qanun Türkiyənin iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə iradəsini və qətiyyətini göstərən tarixi qərardır. Türkiyənin müəyyən etdiyi milli iqlim hədəfləri də onun qlobal proseslərdə məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu sübut edir. Emissiyaların azaldılması, təmiz enerji mənbələrinin genişləndirilməsi və "yaşıl investisiyaların" təşviqi istiqamətində atılan addımlar ölkənin dekarbonizasiya yolunu aydın şəkildə ortaya qoyub. Hər iki ölkə enerji keçidinin yaratdığı imkanların fərqindədir və hər zaman qlobal enerji sistemində məsuliyyətli tərəfdaş qismində çıxış edib".

    M.Babayev əlavə edib ki, hazırda Azərbaycan və Türkiyə bərpa olunan enerji sahəsində əhəmiyyətli layihələr həyata keçirir:

    "Hər iki ölkə bu layihələri sürətləndirdikcə əməkdaşlığımız həlledici əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə Azərbaycan, Türkiyə, Bolqarıstan və Gürcüstan arasında imzalanmış yeni elektrik ötürücü xətti üzrə anlaşma memorandumu Avropanın enerji təhlükəsizliyi və regionumuzun rifahı baxımından tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bu Forum isə mövcud razılaşmalar üzərində yeni əməkdaşlıq imkanlarının tapılması və hər iki ölkə üçün perspektivlərin genişləndirilməsi baxımından xüsusi önəm daşıyır".

    O qeyd edib ki, COP29-da qəbul edilən qərar və öhdəliklər hər iki ölkəyə və dünyaya iddialı enerji planlarını reallaşdırmaqda dəstək olacaq:

    "Xatırlatmaq istərdim ki, COP28-də Dubayda ölkələr ədalətli və nizamlı enerji keçidi çağırışı ətrafında bir araya gələrək, mövcud enerji sisteminin dekarbonizasiyası və gələcəyin təmiz enerji sisteminin qurulması üçün iddialı hədəflər müəyyən ediblər. Bu hədəflərə 2030-cu ilə qədər bərpa olunan enerji gücünün üç dəfə artırılaraq 11 000 giqavata çatdırılması, həmçinin enerji səmərəliliyinin illik qlobal artım tempinin 2 %-dən 4 %-dən yuxarı səviyyəyə yüksəldilməsi daxildir. COP29-da Bakıda isə bu öhdəliklərin reallığa çevrilməsi üçün növbəti məntiqi addımlar atmaqda qətiyyət nümayiş etdirdik".

    Muxtar Babayev Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu COP29
    Rus Versiası Rus Versiası
    Мухтар Бабаев: Азербайджан и Турция превращают результаты COP29 во вклад в энергопереход
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan–Türkiye climate, energy cooperation aids global transition

    Son xəbərlər

    16:44

    "JetBrains" rəsmisi: "Bakı ICPC iştirakçılarını dünyanın ən yaxşı memarlıq nümunələrindən biri ilə heyrətləndirir"

    Biznes
    16:42

    Səfir: İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli səfər hazırlayır

    Xarici siyasət
    16:40

    Şahin Mahmudzadə: "Sİ-lə bağlı sərt məhdudiyyətlər bank sektorunun rəqabət qabiliyyətini azalda bilər" - EKSKLÜZİV

    İKT
    16:40

    Azərbaycan boksçusu dünya çempinatına qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    16:38

    "Özbəkneftqaz" və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlar

    Energetika
    16:36

    Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    16:36

    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olub

    Komanda
    16:35

    Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    16:33

    Azərbaycan Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi namizədliyini alqışlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti