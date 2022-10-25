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Мощность двух энергоблоков ТЭС "Азербайджан" будет увеличена втрое

Мощность двух энергоблоков ТЭС "Азербайджан" будет увеличена втрое Мощность 7-го и 8-го энергоблоков тепловой электростанции (ТЭС) "Азербайджан" Открытого акционерного общества "Азерэнержи" будет увеличена втрое.
Энергетика
25 октября 2022 г. 15:18
Мощность двух энергоблоков ТЭС Азербайджан будет увеличена втрое

Мощность 7-го и 8-го энергоблоков тепловой электростанции (ТЭС) "Азербайджан" Открытого акционерного общества "Азерэнержи" будет увеличена втрое.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном сегодня распоряжении президента Азербайджана о реализации дополнительных мер, связанных с улучшением электроснабжения в Азербайджанской Республике.

Согласно распоряжению, планируется увеличить мощность 7-го и 8-го энергоблоков на 1280 МВт за счет применения дополнительных современных технологий к существующему оборудованию ТЭС "Азербайджан".

Модернизация ТЭС имеет особое значение с точки зрения обеспечения энергетической устойчивости страны, создания дополнительных генерирующих мощностей, удовлетворения потребности в энергии, увеличения экспортных возможностей, защиты окружающей среды, экономии природного газа при производстве электроэнергии, создания новых рабочих мест в регионе.

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