​Morgan Stanley снизил прогноз по ценам и спросу на нефть

Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен и спроса на нефть из-за распространения нового коронавируса, сократившего железнодорожные и авиационные перевозки пассажиров на 60-70%.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, по оценке банка, переизбыток нефти на мировом рынке в 2020 году составит 300 тыс. баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть был урезан на 15% - до 850 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты теперь ожидают, что марка Brent будет в первом квартале стоить в среднем 55 долларов за баррель против прежнего прогноза в 67,5 долларов за баррель, во втором квартале - 57,5 долларов за баррель против 65 долларов за баррель. Оценки для сорта WTI были ухудшены соответственно до 50 долларов за баррель с 62 долларов за баррель и до 52,5 долларов за баррель с 60 долларов за баррель.

"Мы ожидаем, что участники ОПЕК+ продлят действующее соглашение до конца 2020 года, а также объявят о дополнительном сокращении на 600 тыс. баррелей в сутки на оставшуюся часть первого полугодия", - цитирует отчет Morgan Stanley агентство Bloomberg.

Аналитики полагают, что повышение производства в Бразилии, Норвегии, Гайане и Канаде произойдет, как и ожидалось. Это означает, что поставки из стран не-ОПЕК увеличатся примерно на 1,9 млн баррелей в сутки в 2020 году.