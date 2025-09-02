    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Энергетика
    • 02 сентября, 2025
    • 15:23
    Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического перехода

    Увеличение регионального потока возобновляемой энергии (ВИЭ) может помочь Азербайджану смягчить риски, связанные с энергетическим переходом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's.

    "Рост региональной торговли, улучшение взаимосвязанности и продолжающиеся реформы в энергетическом секторе открывают новые возможности для привлечения инвестиций в солнечную и ветровую энергетику. Это позволит повысить энергетическую безопасность и снизить социальные риски. Для стран-производителей углеводородов, таких как Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, расширение использования ВИЭ станет фактором ускоренного внедрения более чистых источников энергии", - говорится в отчете.

    Moody's отмечает, что ограниченные мощности по производству электроэнергии подталкивают регион к укреплению взаимосвязанности и развитию огромного потенциала ВИЭ, в частности, использования ветровой энергии на севере и солнечной на юге.

    "В настоящее время реализуются межправительственные планы по созданию Каспийского коридора "зеленой энергии", который будет содействовать трансграничной торговле электроэнергией в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. Параллельно многие страны региона проводят реформы в энергетике, направленные на формирование конкурентоспособных рынков и привлечение частных инвестиций", - подчеркивается в отчете.

    По оценке Moody's, Азербайджан и Узбекистан становятся региональными лидерами в развитии возобновляемой энергетики.

    Рост внутрирегиональной торговли в Центральной Азии и на Кавказе подчеркивает значительный потенциал для укрепления энергетической взаимосвязанности. Однако ограниченные возможности в этой сфере и недостаточная диверсификация энергетических ресурсов сдерживают способность региона удовлетворять растущий спрос на электроэнергию.

    "Например, Армения была вынуждена ускорить реформы в энергетике и диверсифицировать поставки после ухудшения отношений с Россией - основным поставщиком газа", - говорится в отчете.

    По оценкам Азиатского банка развития и правительственных источников, к 2030 году спрос на энергию в странах Центральной Азии и Кавказа - Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, вырастет на 43% и достигнет около 134 млн тонн нефтяного эквивалента (по сравнению с 94 млн тонн в 2020 году). Несмотря на быстрый рост потребления, регион по-прежнему остается зависимым от ископаемого топлива, причем углеводороды составляют порядка 75% в структуре выработки электроэнергии.

    Азербайджан Moody's ВИЭ углеродная энергетика
