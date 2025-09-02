"Moody's": Bərpa olunan enerji Azərbaycana enerji keçidi risklərini azaltmağa kömək edəcək
- 02 sentyabr, 2025
- 16:12
Bərpa olunan enerjinin regional axınının artması Azərbaycana enerji keçidi ilə bağlı riskləri yumşaltmağa kömək edə bilər.
Bu barədə "Report" "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyinin hesabatına istinadən xəbər verir.
"Regional ticarətin artması, əlaqələrin yaxşılaşdırılması və enerji sektorunda davam edən islahatlar günəş və külək enerjisinə investisiyaların cəlb edilməsi üçün yeni imkanlar açır. Bu, enerji təhlükəsizliyini artırmağa və sosial riskləri azaltmağa imkan verəcək. Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan kimi karbohidrogen istehsalçısı ölkələri üçün bərpa olunan enerjinin istifadəsinin genişləndirilməsi daha təmiz enerji mənbələrinin sürətləndirilmiş tətbiqinin amili olacaq", - hesabatda bildirilib.
"Moody's" qeyd edir ki, elektrik enerjisi istehsalı üzrə məhdud güclər regionu əlaqələrin gücləndirilməsinə və bərpa olunan enerjinin potensialının inkişafına, xüsusilə də şimalda külək enerjisindən və cənubda günəş enerjisindən istifadəyə sövq edir.
"Hazırda Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanda sərhədlərarası elektrik enerjisi ticarətinə kömək edəcək Xəzər "yaşıl enerji" dəhlizinin yaradılması üzrə hökumətlərarası planlar həyata keçirilir. Paralel olaraq, regionun bir çox ölkələri rəqabətli bazarların formalaşdırılmasına və özəl investisiyaların cəlb edilməsinə yönəlmiş enerji islahatları aparır", - hesabatda vurğulanıb.
"Moody's"in qiymətləndirməsinə görə, Azərbaycan və Özbəkistan bərpa olunan enerji sahəsində regional liderlərə çevrilirlər.
Mərkəzi Asiya və Qafqazda regiondaxili ticarətin artması enerji əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensialı vurğulayır. Lakin bu sahədə məhdud imkanlar və enerji resurslarının kifayət qədər şaxələndirilməməsi regionun elektrik enerjisinə artan tələbatı ödəmək qabiliyyətini məhdudlaşdırır.
"Məsələn, Ermənistan əsas qaz təchizatçısı olan Rusiya ilə münasibətlərin pisləşməsindən sonra enerji islahatlarını sürətləndirmək və təchizatı şaxələndirmək məcburiyyətində qalıb", - hesabatda vurğulanıb.
Asiya İnkişaf Bankının və hökumət mənbələrinin qiymətləndirmələrinə görə, 2030-cu ilə qədər Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində - Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistanda enerji tələbatı 43 % artaraq təxminən 134 milyon ton neft ekvivalentinə (2020-ci ildə 94 milyon ton) çatacaq. İstehlakın sürətli artmasına baxmayaraq, region hələ də qalıq yanacaqlardan asılı olaraq qalır, karbohidrogenlər elektrik enerjisi istehsalı strukturunda təxminən 75 % təşkil edir.