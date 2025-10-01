Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется для анализа состояния рынка нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет онлайн-заседание для обсуждения текущей ситуации на нефтяном рынке и оценки уровня выполнения соглашения.

Как передает Report, заседание, которое проводится раз в два месяца, начнется сегодня в 16:30 по бакинскому времени. Предыдущее совещание в таком формате состоялось 28 июля.

Отмечается, что 5 октября запланировано заседание министров ОПЕК+ в формате "Группы восьми", на котором будет определён план добычи нефти на ноябрь.

В то же время мониторинговый комитет не обладает полномочиями принимать решения по изменению уровня добычи. Его роль ограничивается наблюдением за выполнением соглашения ОПЕК+ и анализом рыночной конъюнктуры.