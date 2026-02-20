MOL в 2025г увеличила добычу углеводородов в Азербайджане на 5,5%

Суточный объем добычи углеводородного сырья венгерской компании MOL в Азербайджане в 2025 году составил 13,4 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н.э.), что на 5,5% превышает показатель 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет компании.

По данным MOL, общая среднесуточная добыча углеводородов компании, включая газ, в этот период составляла 94,7 тыс. б. н.э. (+0,9%). На долю Азербайджана пришлось 14,1% всей добычи компании в 2025 году.

В четвертом квартале 2025 года среднесуточная добыча углеводородного сырья в Азербайджане составляла 15,2 тыс. б. н.э. (+16%). Общая среднесуточная добыча компании в этот период составляла 99,4 тыс. б. н.э. (+4,9%). На долю Азербайджана пришлось 15,3% всей добычи компании в отчетный год.

На 2026 год MOL прогнозирует общую среднесуточную добычу в пределах 95-97 тыс. баррелей.

"Прогноз на 2026 год установлен на уровне 95–97 тыс. б. н.э. в сутки при условии сохранения высокой эффективности сдерживания естественного снижения добычи в странах Центральной и Восточной Европы, постепенного органического расширения преимущественно на месторождениях в Ираке и Казахстане, а также стабилизации добычи на других активах международного портфеля", - говорится в сообщении.

В настоящее время венгерская MOL в Азербайджане имеет 9,57%-ю долю в проекте разработки блока Азери-Чыраг-Гюнешли и 8,9% в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, 17 декабря 2025 года SOCAR и MOL Group заключили соглашение о разделе продукции по проекту разведки и добычи на сухопутном блоке Шамахы-Гобустан в Азербайджане. Оператором проекта является MOL, которая владеет 65%, SOCAR принадлежат 35%.

MOL осуществляет производственную деятельность в 8 странах мира и активно участвует в нефтегазовой отрасли в 9 странах.