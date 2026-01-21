Мировые цены на нефть снизились после роста по итогам предыдущих торгов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 10:14
    Цены на нефть снизились утром в среду после подъема по итогам предыдущих торгов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,75 (1,16%), до $64,17 за баррель.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,59 (0,98%), до $59,77 за баррель.

    Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести новые пошлины на товары европейских стран, выступающих против его планов по присоединению острова, являющегося самоуправляемой территорией Дании.

    Лента новостей