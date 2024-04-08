Мировые цены на нефть снизились на более чем 1%

Котировки нефти, завершившие прошлую неделю на максимумах с октября, снизились в понедельник.

Котировки нефти, завершившие прошлую неделю на максимумах с октября, снизились в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,26 доллара (1,38%), до 89,91 доллара за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 0,52 доллара (0,6%), до 91,17 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 1,15 доллара (1,32%), до 85,76 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подорожал на 0,32 доллара (0,4%), до 86,91 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, в том числе угрозами Ирана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. Несмотря на санкции, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК.

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила The Jerusalem Post. По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.