Мировые цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть немного снизились в пятницу утром в свете ослабления опасений по поводу перебоев с поставками и дефицита сырья.

Мировые цены на нефть немного снизились в пятницу утром в свете ослабления опасений по поводу перебоев с поставками и дефицита сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,4%, до 118,55 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 111,81 доллара.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдалось снижение цен на фоне сообщений о том, что страны Евросоюза не смогли договориться о бойкоте российской нефти.

Кроме того, влияние оказали новости о возможном частичном возобновлении экспорта из Казахстана через причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые недавно были повреждены в результате шторма.