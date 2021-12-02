МИРЭС: Большая часть потенциала для эффективного использования энергоресурсов теряется

Существует ряд возможностей для инвесторов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов.

Существует ряд возможностей для инвесторов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анжела Уилкинсон во время выступления на форуме энергетических инвестиций стран Организации центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

По ее словам, в настоящее время инвесторы во всем мире вкладывают больше средств в ценные технологии, в производство энергии: "Однако это составляет 20% мирового производства, а остальные потенциальные 80% теряются, значит, и их можно реализовать. Если мы сможем повысить осведомленность людей, инвесторы смогут увидеть возможности, связанные с эффективным использованием энергетических ресурсов".

A.Уилкинсон добавила, что люди должны правильно использовать энергетические ресурсы, чтобы не разрушить планету: "Все новые технологии в этой области обещают лучшую жизнь. Мы всегда говорим, что инновации определяют новое направление. Главный вопрос не в появлении новых технологий, а в том, как их правильно использовать".

Сегодня начал свою работу энергетический форум стран CAREC. Азербайджан на форуме представляет министр энергетики Пярвиз Шахбазов. Целью проведения форума является изучение новых инвестиционных возможностей стран Центральной Азии в энергетическом секторе. К 2030 году в энергетический сектор региона необходимо инвестировать около 400 млрд долларов США. Страны Центральной Азии признают, что государственный сектор не способен в одиночку удовлетворить это финансирование. Поэтому форум выступает в качестве основного инструмента для привлечения инвесторов в регион.