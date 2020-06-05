Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Министерство энергетики Беларуси направило в адрес главы "Газпрома" Алексея Миллера письмо с предложением обсудить условия поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в белорусском ведомстве.

"Министерство энергетики Беларуси продолжает взаимодействие по вопросам поставок природного газа с Министерством энергетики России и компанией "Газпром". В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Минэнерго рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере. Белорусская сторона напомнила, что "разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования - ГПО "Белтопагаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

"В целях урегулирования возникших разногласий Министерство энергетики Беларуси отмечает необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", - говорится в сообщении. Со своей стороны Минэнерго Беларуси готово обеспечить оперативное рассмотрение методики в "Белтопгазом".

В конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере 165,57 млн долларов США. Белорусское Минэнерго ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья. Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за 1 тыс. куб. м газа составляет 80 долларов США, в то время как по контракту с РФ Беларусь должна платить 127 долларов США за 1 тыс. куб. м.