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    Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министры стран ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета в среду согласились с необходимостью снижения добычи нефти, в том числе Россия.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи по итогам заседания комитета.

    "Россия имеет свои собственные проблемы, но каждый на сегодняшней встрече согласился, что необходимо снижение. Консенсус - мы должны снижать. Завтра мы должны обсудить, как [на сколько] снижать", - сказал министр.

    Квоты на снижение добычи в 2019 году могут составить порядка 1 млн баррелей в сутки, добавил Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

    "Я думаю, миллион [баррелей в сутки] или около того. Но завтра мы это будем обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, о какой квоте на снижение добычи нефти может идти речь.

    Ранее Трамп выразил надежду на то, что ОПЕК не сократит поставки нефти.

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