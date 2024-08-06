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Энергетические ведомства ЦА и Азербайджана подписали совместное коммюнике о сотрудничестве

Энергетические ведомства ЦА и Азербайджана подписали совместное коммюнике о сотрудничестве По итогам первой встречи министров энергетики стран Центральной Азии и Азербайджана сегодня в Астане состоялось подписание Коммюнике по сотрудничеству в энергосфере.
Энергетика
6 августа 2024 г. 15:55

По итогам первой встречи министров энергетики стран Центральной Азии и Азербайджана сегодня в Астане состоялось подписание Коммюнике по сотрудничеству в энергосфере.

Об этом сообщает корреспондент Report из Астаны.

"Коммюнике закладывает фундамент для дальнейшего успешного сотрудничества по всем ключевым направлениям между нашими странами в сфере энергетики", - заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Необходимость подписания этого документа он объяснил тем, что глобальная энергетическая безопасность имеет стратегическое значение для каждой республики и для всего региона и предполагает обеспечение надежных и стабильных поставок энергии, эффективное использование ресурсов, защиту инфраструктуры и устойчивость энергетической системы.

"Регион Центральной Азии плюс Азербайджан является важным звеном в обеспечении устойчивости мировых поставок энергетических ресурсов", — подчеркнул министр.

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, в свою очередь, указал на значимость для Кыргызстана вопроса энергообеспечения. "Поэтому тесное сотрудничество в сфере энергетики станет основой нашего сотрудничества в целом в Центральной Азии", - заявил Т.Ибраев.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джума Далера Шофакир сообщил, что для усиления надежности работы энергосистемы региона на текущем этапе реализуется проект по переподключению энергосистемы Таджикистана к Объединенной энергетической системе Центральной Азии.

В рамках проекта в начале июня энергосеть юго-западной части Таджикистана была соединена к энергосистеме ОЭС ЦА.

В завершении встречи все участники отметили, что для поддержания региональной энергетической безопасности необходимо иметь регулярный многосторонний диалог и обмен опытом. Это и будет способствовать стабильности и надежности поставок энергии.

Стоит отметить, что Туркменистан на этой встрече представлял посол этой страны в Казахстане.

Кульпаш Конырова

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə enerji əməkdaşlığına dair kommünike imzalayıb

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