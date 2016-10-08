Министры экономики Турции и России обсудят строительство "Турецкого потока"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи и глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев обсудят 9 октября ряд крупных российско-турецких проектов, в том числе строительство газопровода "Турецкий поток". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам Н. Зейбекчи.

"Мы поддерживаем проекты "Турецкий поток" и строящуюся в Турции атомную станцию, потому что мы заинтересованы во взаимных инвестициях, - сказал Зейбекчи. - Завтра я планирую встретиться со своим коллегой, господином Улюкаевым, в понедельник планирую встретиться с министром энергетики господином Новаком, и наши президенты в ближайшее время должны встретиться для обсуждения всех этих вопросов и в том числе - "Турецкого потока".

Министр экономики Турции открыл в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане два завода по производству стекла турецкой компании "Шишеджам" общей стоимостью более 300 млн долларов.