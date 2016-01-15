​Министр: Запланированные мероприятия по проекту "Шахдениз-2" завершены на 50%

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор" станет важным источником обеспечения газоснабжения рынков Европы. Как сообщает Report, об этом пишет министр энергетики Натиг Алиев в своей статье, опубликованной в газете "Республика".

По мнению министра, реализация проекта успешно продолжалась в течение прошлого года: "Концепция "Шахдениз-2", одного из основных элементов проекта "Южный газовый коридор", включает в себя строительство двух соединенных мостом морских платформ, строительство подводных трубопроводов протяженностью 500 км, которые соединят скважины с терминалами на берегу, модернизацию морских строительных судов, расширение Сангачальского терминала в целях размещения новых установок, а также бурение 26 газовых скважин. Бурильные работы на 8 скважинах уже завершены. В целом, многие целы по проекту достигнуты досрочно. Запланированные мероприятия, включая работы по инжинирингу, снабжению и строительству, завершены на 50%, и первый газ будет получен по плану в 2018 году".

Н.Алиев отмечает, что выполнены дополнительные работы для проекта "Шахдениз-2". По его словам, в 2015 году из Сингапура доставлены две крупные секции корпуса судна для подводного строительства "Ханкенди": "Общий вес секций составляет 10 800 тонн, длина - 140 м, ширина - 16 м, высота - 17 м. После завершения строительства это судно будет осуществлять строительство подводных установок на площади "Шахдениз-2".