    Министр: Зангезурский коридор станет уникальным маршрутом для поставок энергии из ЦА и Каспия

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 14:41
    Министр: Зангезурский коридор станет уникальным маршрутом для поставок энергии из ЦА и Каспия

    Открытие Зангезурского коридора обеспечит уникальный маршрут для поставок углеводородов и "зелёной энергии" из Каспийского региона и Центральной Азии через Нахчыван в Турцию и на мировые рынки

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил на IV Азербайджано-турецком энергетическом форуме в турецком Измире.

    По словам министра, газопровод Игдыр-Нахчыван, являющийся одним из проектов, формирующих энергетическую карту обширного региона, также стал результатом единой политической воли Азербайджана и Турции.

    "Газопровод Игдыр-Нахчыван не только обеспечивает прямые поставки природного газа по сухопутной линии между Нахчываном и Турцией, но и создает возможность для обратного потока благодаря увеличению пропускной способности. Этот трубопровод - новые врата стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Турцией, открывающиеся через Нахчыван", - сказал он.

    Шахбазов подчеркнул, что Зангезурский коридор, помимо того, что является беспрепятственным путем, соединяющим основную часть Азербайджана с Нахчываном, усилит  отношения  с Турцией и другими тюркскими государствами в энергетическом и коммуникационном аспектах, "превратит наши страны в один из основных центров Среднего коридора по энергетике, транспорту и транзиту".

    Министр добавил, что, по словам президента Ильхама Алиева, в ближайшие годы Зангезурский коридор станет важным звеном как Среднего коридора, так и коридора Север-Юг, укрепит мир и многостороннее сотрудничество в регионе и принесет пользу всем соседним странам от востока до запада, от севера до юга Азербайджана.

