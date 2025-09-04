İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Nazir: "Zəngəzur dəhlizi Xəzərdən və Mərkəzi Asiyadan enerji tədarükü üçün unikal marşrut olacaq"

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:22
    Nazir: Zəngəzur dəhlizi Xəzərdən və Mərkəzi Asiyadan enerji tədarükü üçün unikal marşrut olacaq

    Zəngəzur dəhlizinin açılması Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə və beynəlxalq bazarlara Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiyadan həm karbohidrogenlərin, həm də "yaşıl enerji"nin tədarükünü təmin edəcək unikal marşrut vəd edir.

    "Report"un Türkiyə bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bu gün İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, geniş bir coğrafiyanın enerji xəritəsini formalaşdıran layihələrdən biri olan İğdır-Naxçıvan qaz kəməri də Azərbaycan və Türkiyənin birgə güclü siyasi iradəsinin nəticəsi kimi reallaşıb:

    "İğdır-Naxçıvan qaz kəməri Naxçıvanla Türkiyə arasında quru xətti üzrə birbaşa təbii qaz təchizatını təmin etməklə yanaşı, ötürücülük gücünün artırılması sayəsində əks axına da imkan yaradır. Bu kəmər Azərbaycan-Türkiyə strateji enerji tərəfdaşlığında Naxçıvan üzərindən açılan yeni qapıdır. Zəngəzur dəhlizi isə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən maneəsiz yol olmaqla yanaşı, enerji və kommunikasiya baxımından Türkiyə və türk dövlətləri ilə münasibətlərimizə əlavə güc qatacaq, ölkələrimizi Orta Dəhlizin enerji, nəqliyyat və tranzit üzrə əsas mərkəzlərindən birinə çevirəcək".

    P. Şahbazov əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyevin sözləri ilə desək, yaxın illərdə Zəngəzur dəhlizi həm Orta Dəhlizin, həm də Şimal-Cənub dəhlizinin vacib halqasına çevriləcək, bölgədə sülhü və çoxtərəfli əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək və Azərbaycanın şərqindən qərbinə, şimalından cənubuna qədər bütün qonşu ölkələrə fayda gətirəcək.

    Pərviz Şahbazov Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu İğdır-Naxçıvan qaz kəməri
    Rus Versiası Rus Versiası
    Министр: Зангезурский коридор станет уникальным маршрутом для поставок энергии из ЦА и Каспия
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Minister: Zangazur Corridor promises key route for green energy and gas

    Son xəbərlər

    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    14:55

    KOBİA "Rebuild Karabakh 2025" sərgisi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti