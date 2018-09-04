Министр внутренних дел Италии обсудит с Блэром проект ТАР

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен встретиться в Риме с Тони Блэром, выступающим консультантом на проекте Трансадриатического газопровода (ТАР), который предназначен для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник на своем сайте газета The Guardian.

"Крайне правый итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини встретится с бывшим британским премьер-министром Тони Блэром в Риме для обсуждения вызывающего вопросы плана продления газопровода, который пройдет от Азербайджана до Апулии на юге Италии", - пишет газета.

Дата этой встречи в статье не указывается.

The Guardian подчеркивает, что Блэр работает консультантом на проекте с 2014 года. Он отказался комментировать изданию цель переговоров, однако отметил, что "Сальвини заявил, что желает заслушать мнение Блэра по проекту газопровода и другим вопросам", отмечает газета.