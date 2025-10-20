Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Министр: В ближайшее время будет заложен фундамент СЭС "Шамс" и "Уфуг"

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 10:13
    Министр: В ближайшее время будет заложен фундамент СЭС Шамс и Уфуг

    В ближайшее время в Джебраиле планируется заложить фундамент солнечных электростанций (СЭС) "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 МВт каждая.

    Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в официальной газете статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова в связи с Днем энергетика.

    В статье отмечается, что в ближайшие два года в Азербайджане планируется успешно завершить первый этап развития "зеленой энергии" - строительство 10 солнечных и ветряных электростанций:

    "В рамках этого плана ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт будет полностью введена в эксплуатацию к концу года. На Абшеронском и Хызинском участках станции из 37 турбин уже установлены 35 (мощностью 227,5 МВт), а установка оставшихся 2 турбин будет завершена в течение октября. Одна из двух подстанций 220/33 кВ уже построена и полностью готова к эксплуатации, а строительство другой подстанции будет завершено в следующем месяце".

    Министр добавил, что недавно также началось строительство солнечной электростанции "Билясувар" мощностью 445 МВт с установкой первой панели: "Эта станция, которая будет состоять из более чем 943 тыс. панелей, является одним из самых масштабных проектов в области солнечной энергетики в регионе. Последовательно продолжаются работы в соответствии с планами ввода в эксплуатацию как этой станции, так и СЭС "Нефтчала" мощностью 315 МВт в следующем году, ВЭС "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт и СЭС "Шафаг" с установленной мощностью 240 МВт в 2027 году".

    Министр подчеркнул, что к 2030 году установленные ВИЭ-мощности энергосистемы Азербайджана достигнут 38%.

