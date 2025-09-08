ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Министр: Скопье готово в перспективе рассмотреть возможности сотрудничества с Баку в области водорода

    Энергетика
    • 08 сентября, 2025
    • 14:47
    Министр: Скопье готово в перспективе рассмотреть возможности сотрудничества с Баку в области водорода

    При поддержке Инвестиционной платформы для Западных Балкан проводится исследование по водороду для интерконнектора Сербия-Северная Македония.

    Об этом в интервью Report сообщила министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска.

    Министр отметила, что завершение ожидается в III квартале 2025 года.

    "Исследование включает оценку спроса на водород, интеграцию с технологиями ВИЭ, хранение и использование в транспорте и промышленности. Ожидается, что и Сербия, и наша страна будут играть важную роль в панъевропейской водородной сети", - заявила С. Божиновска.

    Глава министерства подчеркнула, что исследование направлено на выработку рекомендаций по потенциалу использования водорода в энергетических секторах Македонии и Сербии, в частности уделяя внимание возможной потребности в импорте водорода для удовлетворения растущего спроса.

    "Поэтому нам необходимо дождаться результатов исследования, а затем рассмотреть дальнейшие шаги по сотрудничеству с Азербайджаном в области водорода", - добавила член правительства.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Nazir: "Skopye gələcəkdə hidrogen sahəsində Bakı ilə əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirməyə hazırdır"

