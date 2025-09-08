Министр: Скопье готово в перспективе рассмотреть возможности сотрудничества с Баку в области водорода
- 08 сентября, 2025
- 14:47
При поддержке Инвестиционной платформы для Западных Балкан проводится исследование по водороду для интерконнектора Сербия-Северная Македония.
Об этом в интервью Report сообщила министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска.
Министр отметила, что завершение ожидается в III квартале 2025 года.
"Исследование включает оценку спроса на водород, интеграцию с технологиями ВИЭ, хранение и использование в транспорте и промышленности. Ожидается, что и Сербия, и наша страна будут играть важную роль в панъевропейской водородной сети", - заявила С. Божиновска.
Глава министерства подчеркнула, что исследование направлено на выработку рекомендаций по потенциалу использования водорода в энергетических секторах Македонии и Сербии, в частности уделяя внимание возможной потребности в импорте водорода для удовлетворения растущего спроса.
"Поэтому нам необходимо дождаться результатов исследования, а затем рассмотреть дальнейшие шаги по сотрудничеству с Азербайджаном в области водорода", - добавила член правительства.
C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.