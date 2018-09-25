Министр Пярвиз Шахбазов пригласил алжирского коллегу посетить Азербайджан

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Алжира Мустафой Гитуни и генеральным директором Sonatrach Абдельмуменом Оулядом Кадуром в рамках X заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК+.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече с министром энергетики Алжира состоялся обмен мнениями по развитию энергетического сотрудничества между странами. М. Гитуни выразил заинтересованность в участии азербайджанских компаний в энергетическом секторе Алжира. Пярвиз Шахбазов сказал, что меморандум о взаимопонимании между соответствующими министерствами стран находится на завершающей стадии, и пригласил министра энергетики Алжира посетить Азербайджан. Было отмечено, что подписание соответствующего документа будет способствовать реализации потенциала многостороннего сотрудничества в энергетическом секторе.

Вопрос расширения сотрудничества между Sonatrach и SOCAR обсуждался на встрече с гендиректором Sonatrach Абдельмуменом Оулядом Кадуром. Стороны также обсудили сотрудничество SOCAR Trading и Sonatrach в области нефтепродуктов, а также с Научно-исследовательским проектным институтом нефти и газа. Министр рассказал о роли реализуемых Азербайджаном энергетических проектов и созданной им инфраструктуры в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Он подчеркнул важность обмена опытом по возобновляемым источникам энергии в качестве перспективного направления сотрудничества с Sonatrach.