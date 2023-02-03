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Министр: Нет необходимости в новых соглашениях для транспортировки азербайджанского газа в балканские страны

Министр: Нет необходимости в новых соглашениях для транспортировки азербайджанского газа в балканские страны Ведутся подготовительные работы по транспортировке азербайджанского газа через Турцию в балканские страны.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 20:11
Министр: Нет необходимости в новых соглашениях для транспортировки азербайджанского газа в балканские страны

Ведутся подготовительные работы по транспортировке азербайджанского газа через Турцию в балканские страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на брифинге по итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Транзитные вопросы нашли свое решение. Для этого нет необходимости заключать дополнительные соглашения", - сказал П.Шахбазов.

По его словам, при добыче природного газа все контракты и соглашения по его поставкам заключаются заранее: "Во время энергетического кризиса в Европе мы увидели, что сегодня существует потребность в азербайджанском газе. По этому поводу уже были обращения к Азербайджану".

Министр отметил, что сегодня переговоры о продаже азербайджанского природного газа дали результат.

Он также отметил, что Азербайджан обладает достаточными запасами природного газа.

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Версия на английском языке No need for new agreements to transport Azerbaijani gas to Balkan countries - Minister Shahbazov
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan qazının Balkan ölkələrinə nəqli üçün yeni sazişlərə ehtiyac yoxdur"

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