Министр: Нет необходимости в новых соглашениях для транспортировки азербайджанского газа в балканские страны

Ведутся подготовительные работы по транспортировке азербайджанского газа через Турцию в балканские страны.

Ведутся подготовительные работы по транспортировке азербайджанского газа через Турцию в балканские страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на брифинге по итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Транзитные вопросы нашли свое решение. Для этого нет необходимости заключать дополнительные соглашения", - сказал П.Шахбазов.

По его словам, при добыче природного газа все контракты и соглашения по его поставкам заключаются заранее: "Во время энергетического кризиса в Европе мы увидели, что сегодня существует потребность в азербайджанском газе. По этому поводу уже были обращения к Азербайджану".

Министр отметил, что сегодня переговоры о продаже азербайджанского природного газа дали результат.

Он также отметил, что Азербайджан обладает достаточными запасами природного газа.