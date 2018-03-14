Министр энергетики выступил на первом в этом году мероприятии "АНК-Импульс"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Германо-Азербайджанской палате внешней торговли (АНК Азербайджан) состоялось традиционно проводимое для членов палаты мероприятие "АНК-Импульс", посвященное вопросам энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на АНК, министр энергетики Пярвиз Шахбазов участвовал на мероприятии в качестве почетного гостя.

Выступая на тему "Будущее энергетики Азербайджана", Пярвиз Шахбазов особое внимание уделил энергетической стратегии страны, которая осуществляется с 1994 года, ее успехам. Он отметил, что в настоящее время одним из приоритетов Азербайджана является производство нефтехимической продукции и увеличение ее экспортного потенциала.

Относительно политики Азербайджана в электроэнергетической сфере, министр отметил, что перед отраслью стоит задача модернизации, обеспечения эффективности и экологических требований, развития альтернативных и возобновляемых источников энергии, обеспечения привлекательности этой сферы для местных и зарубежных инвесторов. Он также сообщил о мерах, которые осуществляются в энергетическом секторе в соответствии с принятой Стратегической дорожной картой. Министр рассказал о проводимых реформах в этой сфере, либерализации энергетического рынка, о работе, которая проводится для создания конкурентоспособных условий для производства и потребления электроэнергии.

Вице-президент компании Uniper Global Commodities SE по Каспийскому региону Михаэль Хильмер рассказал о работе, которая осуществляется с 2016 года совместной компанией по энергетической эффективности, созданной вместе с SOCAR. Он предоставил информацию о сотрудничестве, которую компания установила с различными структурами, и выразил надежду, что эти связи откроют новые бизнес-возможности.