Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном

1 марта в Баку прошло юбилейное, 10-е заседание Консультативного Совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-ое министерское заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в ходе заседания было расшире

1 марта в Баку прошло юбилейное, 10-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-ое - по зеленой энергии. Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в столице Азербайджана было наращивание поставок природного газа из региона Каспия в Европу.

На данный момент Азербайджан активно расширяет географию поставок природного газа на европейский континент. Пока голубое топливо идет в восемь стран, из которых шесть находятся в Европе. В будущем таких получателей может быть больше.

Среди участников заседания консультативного совета был и министр энергетики Молдовы Виктор Парликов. В интервью Report он поделился своим мыслями о ЮГК, роли Азербайджана в обеспечении поставок газа в Европу, рассказал о реформах энергетического рынка Молдовы, возможном сотрудничестве с Баку в рамках проекта подводного кабеля для передачи электроэнергии через Черное море и др.

- Как вы можете прокомментировать итоги прошедшего в Баку 10-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го заседании Консультативного совета по зеленой энергии?

- В этом году была юбилейная встреча, и в ходе своего выступления я упомянул, что все началось с видения Баку по созданию трубопродного коридора для поставок каспийского газа в Европу. И десять лет назад мало кто верил, что проекты такого масштаба осуществимы и имеют смысл.

После вторжения России в Украину и изменения геополитической обстановки, что сказалось и на энергетическом рынке, значение Южного газового коридора стало восприниматься по-другому. ЮКГ и Азербайджан сделали значительный вклад в обеспечение надежных поставок газа в Европу и энергетической безопасности Старого Света. Так что это юбилей буквально - 10 лет с проведения первого заседания с самого начала пути, так и чествование успеха проекта, который доказал свою значимость.

- Что вы можете сказать про расширение пропускной способности Южного газового коридора, а также про значимость проекта "Кольцо солидарности"?

- Сейчас настал момент думать о будущем. Что представляет собой ЮКГ сегодня, потому что регион Каспия не ограничивается одним Азербайджаном, по ту сторону Каспийского моря есть производители газа и потенциальные возможности по возобновляемой энергии, в том числе и водороду. Поэтому нам, вероятно, следует подумать о расширении этого коридора, как с точки зрения увеличения мощностей для транспортировки большего объема газа в Европу, так и с точки зрения расширения источников, что позволит еще больше диверсифицировать поставки газа и поднять до уровня стратегических партнерские отношения между Европой и Каспийским регионом.

Изменение геополитики показало, что страны Европейского союза и соседние страны (Молдова не является членом ЕC, но соседствует с ним) смогли преодолеть этот кризис в первую очередь благодаря солидарности, мобилизации всех усилий в разных странах для укрепления взаимосвязей и для того, чтобы, инвестируя в одну страну, можно было повысить безопасность другой. И эти проекты по интерконнеторам развиваются и дальше.

В нашем регионе, рядом с Румынией, есть газопровод BRUA, который предназначен для доставки газа из Болгарии и Румынии в Венгрию и Австрию. Также усиливаются связи между энергосистемами Албании и Италии, и так далее. Все это направлено на улучшение инфраструктуры, чтобы энергию можно было легко и относительно дешево транспортировать из одного места в другое.

Вот почему все эти проекты не вступают в противоречие, а дополняют друг друга. И теперь Балканский регион, где раньше только потреблялся газ, но не поступал дальше, благодаря роли Турции и Греции, благодаря терминалам сжиженного газа в Хорватии, становится местом, откуда газ может идти в другие страны Европы. И теперь нам нужно развивать коридоры, чтобы продвигать поставки газа с Балкан в направлении Центральной и Северной Европы, чего раньше не было.

- В нашем прошлом интервью вы отметили, что Молдова заинтересована в получении зеленой энергии из Азербайджана через Грузию по будущему подводному кабелю. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?

- Предполагается, что траснпортироваться электроэнергия будет из Азербайджана через Грузию в Румынию. Но, конечно, косвенно Молдова выиграет от этого, потому что мы упорно работаем над созданием больших связей с румынской энергетической системой и в конечном итоге стать частью европейского энергетического рынка.

И таким образом, даже если поставки электроэнергии будут идти непосредственно на румынский рынок, это также окажет влияние и на молдавский.

- Не могли бы вы рассказать нам о шагах, предпринятых властями Молдовы для повышения энергетической безопасности? И какую роль играет Азербайджан в этом?

- Основы диверсификации источников энергопоставок в Молдову были фактически заложены еще до начала кризиса в энергосфере, причем Южный газовый коридор был частью этого. Это обеспечило быстрый успех этой стратегии, давшей возможность получения газа из Каспийского региона и доставки его на Балканы.

И когда мы столкнулись с кризисом в 2021 году, мы смогли физически воспользоваться инфраструктурой, которая была построена ранее, и диверсифицировать наши источники поставок.

Азербайджан поставлял газ в балканский регион, в том числе в Румынию, и, следовательно, компенсировал часть дефицита, который возник после сокращения присутствия российского газа на европейском рынке.

Благодаря реверсному потоку по Трансбалканскому трубопроводу мы смогли получать газ из Греции и так решить воспрос диверсификации поставок энергоносителей в 2022-23 годах.

- Что вы можете сказать о реформах энергетического рынка Молдовы, процессе либерализации рынка газа, мерах по повышению энергоэффективности и проектах по продвижению инвестиций в зеленую энергетику?

- Ни один крупный инвестор не захочет прийти в страну, не зная обеспечена ли здесь безопасность поставок электроэнергии или газа, будут ли цены на энергию предсказуемыми или зависеть от другой страны. Вот почему, когда у нас есть диверсификация источников энергоносителей, когда мы все больше интегрируемся с румынским рынком и обеспечиваем безопасность поставок электроэнергии, самое время подумать о привлечение инвестиций в промышленность, в том числе в производство удобрений и т.д. В данном случае либерализация рынка - это следующий шаг.

Молдова - очень маленький рынок. Поэтому большинство инвесторов, которые придут сюда, сделают это из-за удобного расположения и доступности к европейскому рынку. То есть цель - экспорт в ЕС или в Украину.

Поэтому для нас либерализация рынка подразумевает также инструмент для демонстрации потенциальным инвесторам из Европейского Союза, что в Молдове, подобно странам, откуда они приходят, будь то Румыния, Венгрия, Германия или другое государство, они могут воспользоваться теми же возможностями выбора поставщиков, той же гибкостью и теми же правилами, что и в любой другой стране. И это важный сигнал для инвесторов. Вот почему для нас либерализация рынка - это не просто "хорошо, давайте либерализуем рынок", потому что это обязательство перед Брюсселем. Это важный инструмент для мобилизации инвестиций и развития экономики страны.

- В январе 2024 года Молдова официально присоединилась к проекту "Вертикальный газовый коридор". Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?

- Официально мы присоединились к вертикальному коридору в январе 2024 года, но де-факто мы были первыми, кто его использовал. Молдова впервые воспользовалась вертикальным коридором в 2022 году, чтобы перекачать газ из Греции к нам, а затем в Украину.

Именно государственная компания Energocom из Молдовы разработала опыт реверса Трансбалканской линии, приобрела газ в Греции, прокачала его через Болгарию и Румынию в Молдову, затем закачала в газовые хранилища на западе Украины, и таким образом создала, по сути, новый маршрут, и показала, что он технически осуществим и экономически выгоден.

И теперь этот маршрут используется многими европейскими трейдерами для отбора газа с Балкан, из Турции и Греции и доставки его в Украину. И теперь этот маршрут используется многими европейскими трейдерами.

- Существуют ли конкретные планы организации проектов с Азербайджаном по обмену опытом и технологиями в области энергосбережения и альтернативных источников энергии?

- Для начала хотел бы сказать, что энергоэффективность почти никогда не работает, когда цены на энергоносители очень низкие : она требует инвестиций, у которых есть срок окупаемости. Никто не станет инвестировать в энергоэффективность, например, здания в условиях низких цен - экономия будет настолько незначительной, что инвестиции не окупятся. Вот почему существует корреляция между ценой на энергию и потребностями в инвестициях.

В Молдове уже долгое время некоторые цены на энергоносители имеют бюджетную субсидию. Мы применяем более низкие, чем стандартные, налоги на энергоносители в стране, у которой их нет, в отличие, например, от Азербайджана. И в этом нет никакого смысла.

С другой стороны, мы оказались страной, которая потребляет почти в два раза больше энергии на содержание одного квадратного метра здания по сравнению с ЕС. И теперь наши счета за электроэнергию высоки не потому, что цены высоки, а потому, что тратится много энергии.

Но при всем этом, я понимаю, что это очень непопулярно повышать цены на энергоносители, даже если в долгосрочной перспективе это будет означать энергоэффективность и больше инвестиций в это. И, по сути, страна будет экономить больше энергии и производить меньше выбросов. Но принятие такого решения - политически очень непопулярный шаг. Мы постепенно увеличили НДС на газ, но перейти сразу на 20%-ный не так-то просто.

В области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, я уверен, есть потенциал для сотрудничества.

Я могу привести вам противоположный пример: Норвегия также чрезвычайно богата нефтью и газом. Но они предпочли платить полную цену без всяких субсидий и обложили свой газ и бензин высокими налогами, чтобы обеспечить экспорт этого топлива и заработать на этом деньги. Они также инвестировали в энергоэффективность, потому что это имело смысл.

Так что это разные модели, это вопрос стратегического выбора. Самая устойчивая модель - это, конечно, норвежская. Но я понимаю, что она требует подготовки.