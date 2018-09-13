Министр энергетики примет участие в германо-азербайджанском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов 9 октября примет участие в церемонии открытия германо-азербайджанского бизнес-форума по энергетике и ИКТ в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на германо-азербайджанскую внешнеторговую платформу.

Главный коммерческий директор Uniper SE Кит Мартин и вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров также выступят на форуме.

В этом году на бизнес-мероприятии примут участие высокопоставленные лица правительства и бизнес-компаний Азербайджана, в том числе ряд министров и заместителей министров, представители Восточного комитета Германии и Восточноевропейского экономического союза, а также главные исполнительные директора действующих в Азербайджане ведущих немецких компаний.

Главная цель бизнес-форума - представить проекты и предложения немецких компаний и их азербайджанских партнеров и определить имеющиеся возможности для делового сотрудничества. Главная тема форума - реформы и перспективы партнерства в секторе энергетики и ИКТ.