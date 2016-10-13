Министр энергетики: По условиям контрактов, не выполняющие обязательства стороны будут оштрафованы

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча министра Натига Алиева с исполнительным директором Tenaris Global Services (Италия) Паоло Роккой (Paolo Rocca). Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

П.Рокка сообщил, что Tenaris Global Services является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков стальных труб и соответствующих услуг для энергетической промышленности с численностью работников 21 700 человек и бюджетом 7,1 млрд долларов в 2015 году.

Отмечено, что партнерами Tenaris Global Services являются крупнейшие мировые нефтегазовые компании. В то же время компания заинтересована в предоставлении своих услуг на рынке Азербайджана с учетом существующего между странами энергетического сотрудничества и энергетических проектов.

Н.Алиев отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает в нефтегазовой, перерабатывающей и нефтехимической сфере с такими итальянскими компаниями, как Eni, Agip, LUKAgip, Saipem, Maire Tecnimont, Amec Foster Wheeler, Edison. Он подчеркнул, что в стране существует благоприятная среда для инвестиционных вложений.

Итальянский гость также поинтересовался ходом реализации TAP. Н.Алиев сообщил, что несмотря на резкое падение нефтяных цен, задержек в реализации проекта Южного газового коридора нет, и в 2020 году азербайджанский газ достигнет Европы по трубопроводу TAP. Министр также подчеркнул, что, согласно условиям контрактов, не выполняющие обязательства стороны будут оштрафованы.

Затем состоялись обсуждения вопроса приватизации DESFA и сотрудничества SOCAR-SNAM.